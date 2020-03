Coppi pericolanti sopra l’ingresso di una farmacia ad Imola. Intervengono i Vigili del fuoco

Questo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e un’autoscala al centro di Imola, in via Emilia nei pressi di Piazza Matteotti, dove dei coppi pericolanti rischiavano di cadere sulla strada, proprio sopra l’ingresso di una farmacia. I caschi rossi hanno posto in sicurezza lo scenario rimuovendo dal tetto diversi coppi che ormai erano scivolati fino alla grondaia.

Accanto all’ingresso della farmacia c’è quello di un market alimentare. C’erano persone in coda per entrare nel supermercato. La zona è stata transennata e i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i cittadini in fila.