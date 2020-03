Martedì 31 marzo il Comune esporrà le bandiere italiana, europea e comunale a mezz’asta in segno di lutto, per omaggiare le vittime dell’epidemia alle quali in questo momento non è stato possibile riservare i funerali religiosi o civili. L’iniziativa della Presidenza del Consiglio raccoglie la proposta dei Comuni della provincia di Bergamo rilanciata dall’Anci.