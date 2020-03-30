Coronavirus-emergenza alimentare: ecco come vengono ripartire le somme per ogni comune modenese

Sono 400 milioni quelli stanziati dal Governo per i comuni italiani in forma di buoni spesa alimentari destinati alle famiglie in difficoltà(all’Emilia Romagna 24,2 milioni di euro).
Ecco l’ammontare del contributo per i singoli comuni modenesi (valori in euro):
- BASTIGLIA 23.232
- BOMPORTO 55.061
- CAMPOGALLIANO 46.664
- CAMPOSANTO 16.817
- CARPI 380.843
- CASTELFRANCO EMILIA 175.264
- CASTELNUOVO RANGONE 79.963
- CASTELVETRO DI MODENA 60.030
- CAVEZZO 36.899
- CONCORDIA SULLA SECCHIA 48.546
- FANANO 7.201
- FINALE EMILIA 85.264
- FIORANO MODENESE 90.466
- FIUMALBO 8.273
- FORMIGINE 183.217
- FRASSINORO 10.570
- GUIGLIA 20.775
- LAMA MOCOGNO 15.815
- MARANELLO 93.732
- MARANO SUL PANARO 27.907
- MEDOLLA 33.167
- MIRANDOLA 126.681
- MODENA 983.771
- MONTECRETO 5.826
- MONTEFIORINO 11.250
- MONTESE 19.455
- NONANTOLA 85.472
- NOVI DI MODENA 60.249
- PALAGANO 12.520
- PAVULLO NEL FRIGNANO 96.895
- PIEVEPELAGO 16.426
- POLINAGO 9.110
- PRIGNANO SULLA SECCHIA 19.796
- RAVARINO 33.939
- RIOLUNATO 3.898
- SAN CESARIO SUL PANARO 34.529
- SAN FELICE SUL PANARO 57.586
- SAN POSSIDONIO 21.775
- SAN PROSPERO 32.075
- SASSUOLO 216.929
- SAVIGNANO SUL PANARO 49.045
- SERRAMAZZONI 44.692
- SESTOLA 13.174
- SOLIERA 81.787
- SPILAMBERTO 68.173
- VIGNOLA 135.153
- ZOCCA 26.228