Coronavirus-emergenza alimentare: ecco come vengono ripartire le somme per ogni comune modenese

Sono 400 milioni quelli stanziati dal Governo per i comuni italiani in forma di buoni spesa alimentari destinati alle famiglie in difficoltà(all’Emilia Romagna 24,2 milioni di euro).

Ecco l’ammontare del contributo per i singoli comuni modenesi (valori in euro):