Canossa Events a sostegno dell’emergenza dona 20mila euro all’Ausl di Reggio Emilia

Canossa Events e i suoi dipendenti hanno voluto essere solidali in questa fase di emergenza sanitaria con una donazione di 20.000 all’Ausl IRCCS di Reggio Emilia da destinare all’acquisto di dispositivi di protezione del personale sanitario impegnato nei settori che ospitano pazienti colpiti dal virus Covid-19.

Canossa Events, “multinazionale tascabile” del settore turismo ed eventi, tra i più colpiti da questa crisi, ha voluto essere vicina al personale medico e infermieristico impegnato ogni giorno a salvare tante vite umane: “Nella nostra azienda siamo completamente fermi e lo saremo ancora per mesi, ma possiamo ritenerci fortunati nel non dover affrontare, nella nostra attività, l’alto rischio di contagio con cui devono fare i conti quotidianamente i tanti coraggiosi medici, infermieri e volontari che ogni giorno combattono in prima linea” così commenta Luigi Orlandini, Presidente di Canossa Events “È un piccolo gesto da parte dell’azienda e di tutte le nostre donne e uomini per esprimere la nostra profonda gratitudine agli eroi di questa triste pagina della storia”.

Nel ringraziare i donatori, anche da parte dei professionisti, il Direttore generale Fausto Nicolini ha dichiarato “Siamo profondamente riconoscenti per ogni forma di sostegno che riceviamo in un momento critico nel quale siamo chiamati a dare il massimo in termini di risorse professionali e materiali”.