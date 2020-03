Covid-19, Circa 100 controlli della Polizia Provinciale: ordinanze rispettate

In questi ultimi giorni la Polizia provinciale ha eseguito circa 100 controlli sul rispetto dei decreti per il contenimento della diffusione dell’epidemia Covid-19 a Modena, nella zona del parco Amendola, nei parchi, percorsi natura e ciclabili a Bastiglia, Bomporto e S.Cesario, Montese e Zocca senza rilevare sanzioni e situazioni critiche; tutti i cittadini fermati, infatti, avevano un giustificato motivo o si trovavano nelle vicinanze della propria abitazione.

I controlli, effettuati con il coordinamento della Prefettura, si sono estesi ai comuni di Castelnuovo Rangone e Castelvetro, per presidiare in particolare gli uffici postali in occasione dei pagamenti delle pensioni; anche in questo caso non sono state rilevate criticità.

Attualmente il corpo di Polizia provinciale è composto da 20 agenti.