Biblioteca chiusa a Casttelnovo, ma tantissime opportunità che possono essere fruite da casa

Sono davvero tante, e per tutte le età, le attività letterarie, artistiche e culturali che la Biblioteca comunale “Raffaele Crovi” di Castelnovo sta mettendo in campo nonostante questo periodo di chiusura “fisica” dei locali, e di isolamento forzato per gli utenti. Anzi, la moltiplicazione di queste attività fruibili da casa è proprio legata alla volontà di dare opportunità e occasioni di svago, approfondimento e conoscenza anche in questa fase di emergenza sanitaria.

Una di queste proposte sono le “Letture al buio”, ascolti di storie per bambini in 5 puntate: dal lunedì al venerdì verrà proposta sulla pagina Facebook della Biblioteca Crovi la lettura di un libro suddivisa in 5 capitoli, senza l’ausilio di immagini. Viene chiesto ai bambini che si porranno in ascolto di disegnare i personaggi della storia così come se li immaginano a seguito della lettura, e solo al venerdì verrà mostrato come l’illustratore li aveva concepiti nella versione originale del testo. I disegni potranno essere inviati all’indirizzo mail

biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it, e verranno pubblicati sulla pagina con i nomi dei relativi piccoli autori.

Altra opportunità assolutamente interessante sono le “Letture Dantesche”: in correlazione con la celebrazione del Dantedì, avvenuta lo scorso 25 marzo, ogni martedì e venerdì alle ore 12, la pagina Facebook della Biblioteca propone letture tratte dagli scritti di Dante Alighieri, lette e commentate da Thomas Predieri.

Con “Una StOria al giOrnO” invece, ogni giorno compreso il week end, la pagina pubblica video letture di albi illustrati a cura dei volontari del gruppo “Arcunta” della Biblioteca. Il giovedì in particolare viene proposto anche un video con laboratorio creativo ispirato alla lettura del giorno.

E ancora: ogni sabato pomeriggio alle ore 16.30 la pagina “La lanterna di Diogene”, in collaborazione con la Biblioteca Crovi, propone un ciclo di conferenze tematiche. Nelle scorse settimane sono stati proposti tre approfondimenti riguardanti la Storia, parlando di tematiche legate al Medioevo come la peste nera, i diritti delle donne e Matilde di Canossa. Da questa settimana si passerà a parlare di Storia dell’arte con Sergio Cardone, che per due settimane accompagnerà i partecipanti in una fantastica avventura tra colori, pennelli e cavalletti.

La Biblioteca Crovi, sempre tramite Facebook, proporrà anche video promozionali delle due mostre che si sarebbero dovute tenere presso la Scuderie di Palazzo ducale in questo periodo, nello specifico “L’altro lato del sogno” di Anna Paglia e “”Trilogia – Via crucis, Comandamenti e sette tavole della genesi” di Fabrizio Ugoletti “Fabretti”. I video verranno proposti nelle seguenti date: 1 aprile (replica 8 aprile) per la mostra di Anna Paglia; 15 aprile (replica 22 aprile) per la mostra di Fabrizio Ugoletti.

Una serie davvero ricchissima di proposte, che l’Assessore alla cultura e Vicesindaco Emanuele Ferrari ha voluto commentare con un intervento che è più, a sua volta, un racconto:

“È vero. È un fatto. Le biblioteche sono chiuse. Ma solo se ci fermiamo all’apparenza delle cose. Chi ama i libri sa leggere tra le righe. Allora le biblioteche restano sempre aperte. C’è un gran ronzio anche in questi giorni. Come nel migliore degli alveari. Perché le biblioteche non sono solo libri, corpi in attesa di una voce. Sono soprattutto le persone. Siete voi. I lettori. Che le tenete in vita. E stare in vita significa essere aperti. La casa dei libri vi lancia una sfida: inviateci suggerimenti di letture, commenti vostri personali a un libro, anche a un solo racconto o poesia. Faremo di tutto questo un nuovo arcipelago di isole che si muovono, che comunicano tra loro. Non hanno bisogno di ponti o traghetti o aerei. Hanno bisogno di anima. Costruiamo insieme, a distanza, questo arcipelago che se pure non si trova su nessun atlante, prova ugualmente a tenere in piedi il cielo. E come diceva qualcuno: nuove distanze ci riavvicineranno”.

Chi lo vuole, può inviare alla Biblioteca i propri suggerimenti di lettura, un libro che è particolarmente piaciuto e due righe sul perché. Verrà pubblicato sulla pagina Facebook, per restare connessi nell’attesa di ritrovarsi di nuovo in biblioteca (mail: biblioteca@comune.castelnovo-nemonti.re.it).