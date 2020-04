In 20 giorni 500 controlli a Carpi: raccolte 1.000 certificazioni

Mille autocertificazioni raccolte, 514 controlli effettuati, una cinquantina di violazioni accertate: sono i dati dell’attività svolta dalla Polizia Locale di Carpi, in tre settimane, per interventi specifici legati all’emergenza da Covid-19.

Il periodo è quello che va da martedì 10 marzo a ieri, 31 marzo: durante i quali sette pattuglie, per un totale di 14 operatori, hanno effettuato 172 controlli contro gli assembramenti nei parchi, 110 interventi su esercizi commerciali, 76 controlli su assembramenti per strada, e 156 posti di controllo stradale.

Le autocertificazioni acquisite sono state 993 mentre per quanto riguarda le violazioni contestate, quasi la metà – 22 su 46 – riguardano spostamenti non ammessi dai provvedimenti anti-contagio; un’altra grande parte è riferita a presenze nei parchi pubblici; sei sono state per assembramenti in strada, e una riguardava esercizi commerciali. Nei giorni considerati, nessuna denuncia per falsa certificazione né per violazione della quarantena.

Questi controlli della Polizia Locale sul territorio comunale si aggiungono a quelli effettuati dalle forze dell’ordine.