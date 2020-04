Prorogato fino al 13 aprile l’abbassamento di tutti i pilomat del centro storico a Reggio

Per far fronte all’emergenza Covid19 e alle sempre più crescenti necessità di agevolare i servizi di consegna a domicilio di generi alimentari, farmaci e altri beni di prima necessità, fino al 13 aprile 2020 tutti i dissuasori a scomparsa denominati “pilomat” del centro storico rimarranno abbassati durante l’arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana. Questo rende più semplice la programmazione dei turni di consegna di supermercati e centri di distribuzione.

La ztl – e quindi la sorveglianza tramite vigile elettronico – resta comunque in funzione. Si tratta, infatti, di una misura d’emergenza con la specifica finalità di facilitare le operazioni di cura e assistenza dei cittadini che non possono recarsi di persona a fare la spesa e che in questo modo possono essere più facilmente assistiti dagli operatori del commercio e dei servizi.