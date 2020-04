Chiusi al sabato pomeriggio i bagni pubblici di piazza XX Settembre a Modena

Cambia l’orario dei bagni pubblici di piazza XX Settembre, in adeguamento alle misure di emergenza in vigore. Per i servizi igienici è stata disposta la chiusura al sabato pomeriggio e quindi ora sono aperti da lunedì a sabato dalle 8 alle 14.30 (chiusi domenica e festivi). La misura è attiva già da sabato 4 aprile e, per ora, fino al 13 aprile.

Restano invariate le disponibilità degli altri bagni pubblici, già rimodulate il 19 marzo nel rispetto delle prescrizioni sull’emergenza sanitaria.

I bagni del Giardini ducali sono chiusi al pubblico, essendo inaccessibile l’intera area verde in conseguenza dell’ordinanza della Regione Emilia-Romagna sul divieto di accesso nei parchi per evitare assembramenti di persone.

I bagni delle tribune del parco Novi Sad, che comprendono il servizio aggiuntivo delle docce, sono attivi nei giorni feriali da lunedì a sabato dalle 10 alle 12.

Non sono invece interessati dalle misure sul Coronavirus i servizi igienici della Stazione autocorriere, che restano aperti con i consueti orari (nei giorni feriali da lunedì a sabato 7.30-18.30; domenica e festivi 8.30-12.30).