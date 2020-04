Emergenza Covid-19: prorogata la scadenza del contributo di bonifica del Consorzio Burana

In considerazione dell’emergenza sanitaria, il Consorzio della Bonifica Burana ha deciso di prorogare di un mese la scadenza del contributo di bonifica senza oneri o aggravi aggiuntivi.

Per l’anno 2020 si informa che si potrà procedere al pagamento:

in due rate con nuova scadenza 30/06/2020 e 31/08/2020 per importi superiori ad € 50,00;

in un’unica rata con nuova scadenza 30/06/2020 per contributi fino a € 50,00.

Si ricorda inoltre che pur adottando tutte le misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni governative in merito, il Consorzio della Bonifica Burana prosegue la propria attività operativa a tutela del territorio per tutte le funzioni, tra cui quella di scolo e, in particolare in questo periodo di scarse precipitazioni, di irrigazione a sostegno di agricoltura e ambiente.

Per ogni informazione di natura tecnica o catastale, si invitano i contribuenti a mettersi in contatto con il Consorzio telefonicamente (Centralino 059/416511 o Numero Verde 800-324464) o tramite e-mail per una prima risposta (segreteria@consorzioburana.it, tecnico@consorzioburana.it, catasto@consorzioburana.it): gli Uffici valuteranno la necessità di un colloquio a emergenza conclusa, dato che il servizio al pubblico è momentaneamente sospeso.

Per maggiori informazioni: www.consorzioburana.it