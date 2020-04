U.N.U.C.I. e A.I.C.E.R. donano mascherine e gel ai carabinieri reggiani impegnati nell’emergenza

L’ U.N.U.C.l., Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, per meglio affrontare il momento di crisi sanitaria, ha fatto pervenire al Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Reggio Emilia 1.800 mascherine chirurgiche e 10 litri di gel disinfettante, forniti da amici dell’Unione, grazie anche al contributo degli associati all’A.I.C.E.R., Associazione Imprese Cinesi in Emilia Romagna.

Con un brevissimo momento il presidente dell’UNUCI magg. Fabio Zani, accompagnato dal Presidente dell’AICER Franco Zhoa hanno consegnato il materiale al capitano Luigi Scalingi, comandante la compagnia ed al luogotenente carica speciale Marco Orsolini, comandante la stazione di Reggio Emilia P.le ma in special modo hanno espresso la loro riconoscenza per il difficile lavoro che stanno facendo gli appartenenti all’ Arma. Il capitano Scalingi, a nome del comandante provinciale col. Cristiano Desideri ha ringraziato per il materiale ma in particolar modo per le parole che dimostrano come la popolazione abbia recepito che il loro è un servizio ai cittadini atto a garantire appoggio verso ogni emergenza e sicurezza e non ha scopi repressivi ma educativi nei confronti di chi infrange la legge. L’U.N.U.C.I. funge da raccordo tra la società civile e chi ancora opera in servizio nelle forze armate.

Non si tratta di nostalgici di un tempo in cui si era giovani ma di persone, spesso giovani, che sono inseriti nel mondo civile ma restano fedeli ai principi che hanno recepito quando ricoprirono un ruolo in un servizio per, e alla, nazione e ai suoi cittadini. Alcuni a volte, quando le competenze sono elevate, possono essere richiamati temporaneamente nelle forze armate per essere impiegati in ruoli in cui le loro eccellenti competenze sono d’aiuto al miglioramento del sistema. E ancor più spesso li si trova inseriti in missioni umanitarie, specie all’estero, e nelle emergenze.