Tunisino esagitato arrestato a Modena dopo una lite in strada

Ieri i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della compagnia di Modena, hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, minaccia e lesioni personali, un cittadino tunisino 33enne, senza fissa dimora e noto alle forze dell’ordine. La vicenda trae origine a seguito di una lite in strada segnalata al 112, tra un uomo e una donna, in via Stradella a Modena, difronte ad una struttura sanitaria.

Nel corso degli accertamenti, dai quali scaturiva anche che il tunisino aveva percorso il personale sanitario della struttura intervenuto per dirimere la lite, i militari venivano fatti oggetto di strattonamenti e ripetute minacce di morte.

Questa mattina si è svolta la direttissima a seguito della quale è stata disposta la custodia cautelare in attesa di giudizio. Il tunisino, infatti, era ben conosciuto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti penali e di polizia.