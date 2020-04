Proseguono i controlli delle forze dell’ordine per il rispetto delle misure di contenimento del virus

Nel corso dei vari servizi effettuati ieri pomeriggio in tutta la provincia di Modena, 15 sono le sanzioni elevate nella bassa. Nella serata altri servizi effettuati nel carpigiano hanno permesso di accertare e contestare altre 14 violazioni, per un totale di 29 sanzioni amministrative elevate nella sola zona della bassa. Dei comportamenti sanzionati, 17 riguardavano spostamenti nell’ambito del comune senza giustificato motivo, 5 fuori dal comune di residenza e 7 per aver costituito assembramento in luogo pubblico.

Nella zona Montana, 5 violazioni sono state accertate dai Carabinieri a Pavullo e 3 a Montefiorino.

Mentre i due posti di blocco predisposti su Modena, uno dei quali in via Via Giardini, hanno fatto rilevare solo alcune irregolarità di circolazione di veicoli ai sensi del codice della strada.