Regolare il funzionamento del portale dell’Inps

L’Inps informa che il portale www.inps.it funziona regolarmente e che l’acquisizione in via telematica delle domande delle prestazioni del Decreto Cura Italia prosegue costantemente. Come precisato nel comunicato stampa delle ore 12.00 di oggi, sono pervenute 3.492.156 domande per circa 7 milioni di lavoratori.

In particolare, le domande di cassa integrazione e assegno sociale ricevute attraverso il sito ammontano a 211.707 per più di 3,5 milioni di beneficiari. Attualmente, per CIGO e Assegno Ordinario è attiva la sola fase di presentazione della domanda. In proposito, si precisa che già in fase di programmazione di tali procedure era previsto che fosse immediatamente attiva la sola fase di ricezione. Le successive fasi del procedimento saranno attivate nei prossimi giorni.

Relativamente agli attacchi scomposti di queste ore, riportati da agenzie di stampa, contro Organi dell’Istituto rispondiamo con l’impegno a continuare gli sforzi straordinari al servizio dei cittadini e delle imprese, in questo momento di grave difficoltà per il Paese.