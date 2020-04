Bosco a fuoco a San Benedetto Val di Sambro

Un vasto incendio di bosco e sterpaglie ha tenuto impegnati per l’intero pomeriggio i vigili del fuoco con numerose squadre e mezzi, in località Ca di Sotto nel comune di San Benedetto Val di Sambro. Sul posto auto pompe serbatoio con mezzi per diversi tipi di soccorsi e 21 operatori, oltre al “Drago”, l’elicottero del reparto volo dell’Emilia Romagna, che si è alzato in volo da Bologna.

L’elicottero dei vigili del fuoco ha effettuato numerosi lanci d’acqua sul fronte dell’incendio. Sul posto il DOS dei vigili del fuoco (Direttore operazioni di spegnimento) che ha coordinato l’attività di antincendio boschivo. Presente anche una pattuglia di carabinieri forestali.

Nel tardo pomeriggio l’intervento era ancora in corso.