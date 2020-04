Chiusure per lavori di pavimentazione sul Raccordo di Casalecchio e sulla A13

Sul Raccordo di Casalecchio, per programmati lavori di pavimentazione, dalle 6:00 alle 14:00 di sabato 11 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e Bologna Casalecchio, in direzione della A1 Milano-Napoli, verso Firenze.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene dalla A14 ed è diretto a Bologna Casalecchio: uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, percorrere la Tangenziale di Bologna e uscire allo svincolo 1 “Nuova Bazzanese”;

per chi proviene dalla A14 ed è diretto verso Firenze: uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, percorrere la Tangenziale di Bologna per poi entrare alla stazione autostradale di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio e procedere sulla A1 Milano-Napoli, in direzione di Firenze.

Sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 aprile, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Venezia.

In alternativa si consiglia di immettersi sulla A4 verso Milano, uscire alla stazione autostradale di Padova est e rientrare, dalla stessa, in direzione di Venezia.