Buoni spesa, a Scandiano già erogati oltre 46mila euro

E’ iniziata come previsto nel pomeriggio di giovedì 9 aprile la distribuzione dei buoni spesa che il Comune ha predisposto, come previsto dall’ordinanza della Protezione Civile del 28 marzo scorso, per far fronte alle difficoltà economiche dovute all’emergenza sanitaria in atto. La prima tranche di intervento ha portato a riconoscere il bonus a 158 famiglie, per una somma complessiva di 46.100 euro erogati in buoni spesa.

I ritiri sono avvenuti tra il pomeriggio di giovedì e la mattina di venerdì, attraverso una modalità “drive through” presso la sede della Croce Rossa di Scandiano, ed hanno coperto le esigenze dei richiedenti secondo una valutazione fatta dal Polo Sociale di Scandiano che ha valutato sulla base dell’autocertificazione prodotta dai richiedenti e seguendo criteri condivisi da gran parte dei sindaci del territorio. Autocertificazione passibile di controlli sulla reale veridicità dei dati offerti.

“E’ stato un lavoro di squadra di grande portata – hanno dichiarato il sindaco Nasciuti e l’assessore Davoli, che hanno seguito personalmente la partita – di cui vanno ringraziati i tanti uffici che hanno collaborato. Avendo agito tempestivamente, pensiamo di aver dato una risposta ad una condizione di reale difficoltà di tante famiglie e, dato non secondario, speriamo di avergli permesso di trascorrere una Pasqua più serena”.

La raccolta buoni va avanti anche nei prossimi giorni. Sono previste due ulteriori erogazioni, una al 27 aprile e una nel mese di maggio.

Per fare richiesta di buoni spesa nella seconda tornata, possibile solo per chi non ha partecipato alla prima tranche, occorre registrarsi sul sito web all’indirizzo https://portale-tresinarosecchia.entranext.it/home e completare la procedura online. Scadenza di presentazione delle domande il 20 aprile.

Alternativamente si può chiamare i contatti del Polo Sociale che rispondono ai numeri 0522-985860 o 0522-985866

I buoni spesa erogati sono spendibili in esercizi del territorio del Comune di Scandiano che hanno aderito al progetto, consultabili all’indirizzo https://www.comune.scandiano.re.it/negozi-nei-quali-utilizzare-i-buoni-spesa/