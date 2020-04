COVID19, sul sito dell’Ausl i consigli dei medici per pazienti affetti da malattie autoimmuni

COVID 19, sul sito internet dell’Ausl IRCCS di Reggio Emilia è stato pubblicato un documento contenente informazioni e consigli per le persone affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci immunosoppressori. Il documento oltre a spiegare che cosa è il Coronavirus e come si trasmette, fornisce indicazioni a chi è in terapia per malattie reumatiche o immunomediate di natura polmonare, dermatologica, renale, oculare, gastrointestinale o epatica. Nel testo on line si possono trovare indicazioni pratiche sull’uso dei farmaci e delle terapie e i recapiti dei reparti/servizi a cui rivolgersi per informazioni.

Questo il link: https://www.ausl.re.it/comunicazione/news/informazioni-e-consigli-pazienti-con-malattie-immunomediate