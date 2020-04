Gruppo Gresmalt dona 100mila euro alle aziende sanitarie di Reggio e Modena

Il Gruppo Ceramiche Gresmalt Spa, leader nella produzione e commercializzazione di piastrelle, ha voluto sostenere le strutture sanitarie delle provincie di Reggio Emilia e Modena attraverso la donazione di un contributo complessivo di 100.000 euro.

Il Gruppo Ceramiche Gresmalt Spa, con le sue controllate Ermes Ceramiche S.p.a. e Industrie Matildiche S.r.l., opera su tre stabilimenti produttivi dislocati nelle province di Modena e Reggio Emilia ed è da sempre attento alle esigenze del territorio. Lo ha dimostrato ancora una volta con la solidarietà e la vicinanza espresse attraverso la generosa donazione: “In una situazione di emergenza come quella attuale” hanno dichiarato i donatori “abbiamo voluto essere vicini alle strutture sanitarie, ai medici e a tutto il personale infermieristico da diverse settimane impegnati in una durissima battaglia”.

La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia e tutti suoi professionisti sono profondamente grati non solo per questo aiuto concreto e rilevante ma soprattutto per l’apprezzamento, la fiducia e l’incoraggiamento che questa donazione rappresenta per tutti gli operatori della sanità reggiana.