Reggio Emilia: da Credem un sostanzioso supporto per l’emergenza Covid 19

Il Gruppo CREDEM ha voluto esprimere apprezzamento e solidarietà all’operato del personale ospedaliero medico e infermieristico impegnato in prima linea nell’assistenza ai pazienti colpiti dal Coronavirus.

A Reggio Emilia è stata messa a disposizione una rilevante fornitura di mascherine acquistate all’estero cui si è aggiunto il finanziamento di tre specifiche iniziative: sostegno psicologico a medici, infermieri e familiari dei pazienti in terapia intensiva, ospitalità alberghiera a medici/infermieri che arrivano da altre sedi in supporto agli staff ospedalieri, ospitalità alberghiera a pazienti in difficoltà nei casi in cui al termine delle cure intensive non possano contare su condizioni adeguate per un rientro al proprio domicilio.

La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia ringrazia il Gruppo CREDEM per la straordinaria vicinanza e per il contributo nel superare questa fase di emergenza anche dando continuità ai propri servizi bancari e finanziari con soluzioni organizzative di sicurezza per le proprie persone e per i propri clienti.