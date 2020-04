“Impazza” online il video di un cinghiale sui colli bolognesi ma si tratta di una Fake news

Da ieri impazza sui social e viene addirittura rilanciato da alcune testate online il video di un cinghiale con numerosi cuccioli che si aggirerebbe sui colli bolognesi. Dopo attente verifiche sia sul web che con sopralluoghi, la Polizia Locale della Città metropolitana di Bologna ha appurato che il video si riferisce alla zona di Brescia ed è stato postato sui social e online il 30 marzo.

In queste ore, in seguito alla circolazione di questo video, stanno arrivando numerose chiamate al comando della Polizia di Palazzo Malvezzi che è in questi giorni molto impegnata in attività legate all’emergenza sanitaria.

Si fa dunque appello ai cittadini perché non inseguano questa fake news e si ricorda che il “procurato allarme” è un reato ai sensi dell’art. 658 del Codice penale e la Polizia Locale della Città metropolitana si è già attivata per perseguire sia chi origina la falsa notizia sia chi la rilancia.