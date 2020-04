Le ripetizioni scolastiche sono gratis con il “Mac’è!”

L’emergenza sanitaria non ha fermato il progetto di condivisione del tempo tra studenti, consistente nel dare ripetizioni scolastiche e ricevere crediti formativi e un buono spesa: “Time Sharing con YoungER Card”, questo il nome dell’iniziativa, prosegue infatti on-line, grazie allo Spazio giovani comunale “Mac’è!”.

La formula è immutata, cioè un programma di volontariato giovanile e di aiuto per i debiti scolastici nelle secondarie, quella che cambia per ora è la modalità: in video-collegamento grazie alla Rete, anziché di persona nella sede del centro. Come sempre, ai volontari che offriranno 20 ore di ripetizioni gratuite a coetanei in difficoltà, saranno riconosciuti i crediti formativi oltre ad un buono spesa di trenta euro.

«Condividere il proprio tempo libero durante la quarantena, è un doppio investimento – sottolineano gli operatori – perché significa mettersi a disposizione, migliorarsi e avere più tempo per uscire di casa quando sarà possibile farlo».

Partecipare alla versione a distanza del progetto è molto semplice, basta disporre di un pc e di una connessione Internet: i volontari (tra i 16 e i 29 anni) devono prendere contatto con il Centro Servizi Volontariato chiamando il 3453022533 o scrivendo a carpi@volontariamo.it ; chi invece necessita di un “aiutino” nello studio (tra gli 11 e i 19 anni), deve mettersi in contatto con il “Mac’é!”: 3477497320 oppure spaziogiovani@carpidiem.it ).