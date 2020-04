Oggi e domani consegna delle mascherine a tutte le famiglie di Vezzano

Questa mattina i volontari di Protezione Civile di Vezzano sul Crostolo hanno iniziato la distribuzione porta a porta delle mascherine su tutto il territorio comunale.

Oltre 5.500 mascherine – 4.000 lavabili e riutilizzabili acquistate dall’Amministrazione Comunale e 1.850 ricevute dalla Regione Emilia-Romagna – sono state imbustate secondo le indicazioni regionali e tra oggi e domani – 14 e 15 aprile 2020 – verranno consegnate nelle cassette della posta di tutte le abitazioni del Comune.

Solo i volontari di Protezione Civile sono autorizzati alla distribuzione e soltanto nelle giornate di martedì e mercoledì. I volontari non suoneranno i campanelli ma recapiteranno le mascherine nelle cassette della posta secondo l’elenco di vie e civici fornito dall’Amministrazione.

Da giovedì 16 aprile, non prima, chi non avesse ricevuto la mascherina e/o ne avesse estrema necessità potrà contattare il Comune di Vezzano sul Crostolo via mail a mascherina@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it oppure al numero dei Servizi Sociali dell’Unione Colline Matildiche 0522.880565.