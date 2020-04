Numerosa sessione di laurea online al Dipartimento di Comunicazione ed Economia di Unimore

Il grande impegno messo in atto da Unimore per garantire attività didattiche a distanza sta permettendo a centinaia di studenti di portare a compimento gli studi e di raggiungere la conclusione del proprio percorso formativo con l’atteso atto finale: la presentazione e discussione della tesi di laurea che precede la proclamazione dei nuovi dottori e delle nuove dottoresse.

Ora si aggiungono i 147 laureandi si apprestano a diventare dottori presso il Dipartimento di Comunicazione ed Economia di Unimore nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 aprile attraverso sessioni di laurea online.

“Garantire la regolare conclusione del percorso di studi agli studenti – dichiara la prof.ssa Giovanna Galli, Direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia – è stata la nostra prima preoccupazione fin dai primi giorni di questa emergenza sanitaria: già il 5 marzo siamo stati in grado di laureare 65 studenti. Oggi siamo molto contenti di riuscire a portare di nuovo al traguardo numerosi altri ragazzi e ragazze, grazie all’impegno di docenti, personale tecnico amministrativo e studenti, che hanno saputo affrontare questa nuova situazione con grande dedizione e professionalità. A tutti loro va il mio ringraziamento. Agli studenti che oggi concludono gli studi auguro di affrontare le sfide del mondo del lavoro con determinazione ed entusiasmo nella speranza di aver fornito, in questi anni trascorsi insieme, le competenze necessarie per un confronto sempre stimolante”.

Nei due giorni di sessione di laurea saranno impegnati, ovviamente “da remoto”, 42 docenti in 13 commissioni, tutti collegati online. Le discussioni e le proclamazioni saranno visibili, nella mattinata stessa delle lauree, sulla piattaforma streaming Vimeo attraverso un link inserito nella pagina web del Dipartimento di Comunicazione ed Economia www.dce.unimore.it e nella pagina facebook https://www.facebook.com/dceunimore