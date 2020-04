Covid-19: a Bologna come a Wuhan, gli esercizi Ba Duan Jin per rafforzare corpo e spirito del personale sanitario coinvolto nell’emergenza

Covid-19: a Bologna come a Wuhan, gli esercizi Ba Duan Jin per...

A Bologna come a Wuhan, gli esercizi Ba Duan Jin per il personale sanitario dell’Azienda Usl di Bologna coinvolto nell’emergenza COVID-19. All’Ospedale Maggiore, con cadenza settimanale a partire da giovedì 23 aprile, il servizio di Psicologia Ospedaliera diretto da Gioacchino Pagliaro, proporrà infatti gli esercizi di Ba Duan Jin, utili a ricreare armonia nel sistema energetico individuale.

Ba Duan Jin, che in lingua cinese significa gli Otto Pezzi di Broccato (tessuto che secoli fa in Cina era considerato prezioso, posseduto soltanto dalle classi agiate), secondo la Medicina Tradizionale Cinese produce benefici sul sistema immunitario, sul sistema nervoso e in generale sull’intero organismo. Sul piano psicologico contribuisce a scaricare le tensioni accumulate durante il giorno. Il Ba Duan Jin è praticato da sempre negli ospedali cinesi, in particolar modo in questo periodo all’ospedale di Wuhan. Si tratta di semplici sequenze di esercizi fisici, che possono essere appresi con facilità.

Si tratta della prima esperienza italiana di Ba Duan Jin dedicata al personale di una Azienda sanitaria pubblica.