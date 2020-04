Avvisi di mobilità esterna per quattro posti di lavoro in differenti settori del Comune di Carpi

Avvisi di mobilità esterna per quattro posti di lavoro in differenti settori...

Il Comune di Carpi deve ricoprire quattro posti a tempo pieno tramite mobilità esterna: si cercano un istruttore amministrativo (categoria C) per lo “Sportello unico attività produttive/ufficio commercio”, e tre istruttori direttivi (categoria D), dei quali uno come funzionario coordinatore presso il Settore “Lavori pubblici, infrastrutture, patrimonio (Servizio appalti, contratti, espropri)” e due presso il Settore “Restauro, cultura, commercio, promozione economica e turistica” (uno dei due come bibliotecario).

La partecipazione è riservata ai dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, con la stessa categoria contrattuale del posto da ricoprire (o categoria analoga se comparto diverso), e con il medesimo profilo professionale (o considerato equivalente per tipologia di mansioni).

La scadenza per presentare le domande è alle 12:30 di martedì 19 maggio per il posto da istruttore amministrativo (cat. C) e quello da bibliotecario (istruttore direttivo culturale, cat. D); la stessa ora di giovedì 21 maggio per gli altri due posti.

Sul sito dell’Uunione delle Terre d’Argine, incaricata della gestione del personale del Comune, è possibile scaricare l’avviso integrale con le modalità di candidatura.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare questi numeri: 059649762 o 059649691 o 059649677 (Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane dell’Unione).