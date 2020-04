Carpi: dal centro “Giliberti“ e Conad 3.000€ di buoni-spesa. Andranno a chi non ha avuto quelli statali

Ha raggiunto quota tremila euro “Note di solidarietà”, la raccolta fondi a favore di famiglie bisognose lanciata l’autunno scorso dal centro “Giliberti” con la collaborazione del Conad: l’importo sarà ora trasformato in buoni spesa che i Servizi Sociali del Comune destineranno in forma anonima a nuclei in difficoltà.

L’iniziativa prevedeva, da ottobre ad aprile, otto cene con musica dal vivo, e nonostante sia stata interrotta alla quinta data causa l’emergenza Covid-19, la generosità dei partecipanti ha portato al risultato di 1.500€ che, come da progetto, il Conad ha raddoppiato portando appunto la somma a 3.000€.

Alla presentazione dell’iniziativa i promotori avevano detto: «“Note di solidarietà” è l’espressione di una volontà che nasce dal territorio: da un lato la professionalità di un operatore economico con i suoi punti vendita, e dall’altro la passione civile del volontariato».

L’assessorato ai Servizi sociali consegnerà questi buoni a persone che non hanno beneficiato dei buoni-spesa finanziati dal Governo.

Dall’Amministrazione comunale un sincero ringraziamento ai volontari del centro “Giliberti” e al Conad.