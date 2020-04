Sindaco e Anpi in piazza a Carpi nel 75° della Liberazione

Sabato 25 Aprile, 75° anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo, il Comune di Carpi celebrerà la ricorrenza con una cerimonia necessariamente senza pubblico, come previsto dai decreti governativi per il contenimento del contagio da Covid-19: sono previsti solo gli interventi del Sindaco Alberto Bellelli e del Presidente dell’Anpi di Carpi Stefano Barbieri; sono stati invitati ad assistere i rappresentanti delle Forze dell’Ordine cittadine.

Il programma della mattinata prevede alle 10:00 la deposizione di una corona d’alloro sotto la lapide che in corso Alberto Pio ricorda il beato Odoardo Focherini, morto in un campo di concentramento nazista; un’altra corona sarà deposta in piazza dei Martiri, davanti alla lapide che ricorda i sedici antifascisti trucidati nell’agosto 1944; qui saranno poi pronunciate le orazioni ufficiali.

Parteciperà il Vicario generale della Diocesi di Carpi, monsignor Ermenegildo Manicardi, per una preghiera davanti alla lapide di Focherini e la benedizione a quella dei Martiri.

Sarà possibile seguire la cerimonia in diretta Internet sul profilo Facebook “ComunediCarpi”.