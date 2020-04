Falsa autocertificazione, 30enne di Vignola denunciato a Castelfranco Emilia

Ieri in tarda mattinata, a Castelfranco Emilia, i Carabinieri della locale tendenza hanno denunciato per falsa attestazione a P.U. un trentenne di Vignola. L’uomo, sorpreso durante un controllo anticovid in giro a bordo della sua autovettura lungo la via Circondaria nord, presentava autocertificazione con la quale attestava falsamente di aver effettuato una consegna di pasticcini in Castelfranco Emilia, per conto di una nota pasticceria di Modena.

L’uomo si è scoperto al momento in cui i militari hanno chiesto documento fiscale e di trasporto della merce consegnata e ulteriori indicazioni rispetto al destinatario della merce. Volendoci vedere chiaro, i carabinieri hanno esteso l’accertamento Presso la pasticceria e, verificando la falsità delle dichiarazioni.