Calderara non rinuncia alla sua Festa della Liberazione. Da oggi eventi on line aspettando il 25 aprile

Calderara non rinuncia alla sua Festa della Liberazione. Da oggi eventi on...

Si prospetta un 25 aprile ben diverso da quello pensato dall’Amministrazione Comunale, ma sarà ugualmente un anniversario di riflessione, ricordo e festa. Rigorosamente a distanza. Anche quest’anno, con l’emergenza sanitaria che costringe a non organizzare momenti di aggregazione, Calderara celebrerà la liberazione dell’Italia dal nazifascismo.

“Per l’anniversario numero 75 avremmo voluto un ricordo diverso – dice il sindaco Giampiero Falzone -, ma anche senza i palloncini liberati dai bambini e il concerto di piazza il Comune offrirà dei momenti di riflessione e condivisione di idee ai cittadini. On line, come ormai d’abitudine. Invito tutta la cittadinanza ad esporre dalle finestre la bandiera italiana, in modo da sentirci più vicini intorno al nostro tricolore”.

Saranno, quelli organizzati dal Comune di Calderara, cinque giorni di riflessione. A partire da oggi, sui profili Instagram e Facebook del Comune verranno letti dei brani o delle vite di partigiani, con lo speciale coinvolgimento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, mentre venerdì 24 il Sindaco Giampiero Falzone, sugli stessi canali, leggerà un messaggio in collaborazione con Anpi Calderara e Anpi Terre d’Acqua. Lo stesso primo cittadino pronuncerà il discorso del 25 in diretta dal Municipio di piazza Marconi alle ore 11.

Tutti gli interventi saranno riproposti sul sito Internet del Comune. Ecco il programma completo:

• Martedì 21 aprile ore 11:00 lettura della vita di Rinaldo Veronesi, da parte di Gaia Righi del Consiglio Comunale dei Ragazzi, ore 17:00 lettura del “Discorso agli studenti di Piero Calamandrei”, da parte del Consigliere Comunale Federico Paltrinieri.

• Mercoledì 22 aprile ore 11:00 lettura della vita di Bruno Corticelli da parte di Federico Sgambelluri del Consiglio Comunale dei Ragazzi, ore 17:00 lettura del testo di Anna Garofalo del 1946, da parte del Consigliere Comunale Simone Lumia.

• Giovedì 23 aprile ore 11:00 lettura della vita di Dante Lodi da parte di Alice Sbarro del Consiglio Comunale dei Ragazzi, ore 17:00 lettura di “Avevo due paure” di Giuseppe Colzani, da parte dell’Assessore Maria Linda Caffarri.

• Venerdì 24 aprile ore 11:00 varie letture da parte dei Ragazzi del Consiglio Comunale, ore 17:00 video messaggio del Sindaco, in collaborazione con Anpi Calderara e Anpi Terre d’Acqua.

• Sabato 25 aprile ore 11:00 discorso del Sindaco Giampiero Falzone, ore 11:30 benedizione ai Caduti impartita dal Parroco Don Marco Bonfiglioli e deposizione corone di alloro.