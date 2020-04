Le associazioni islamiche del territorio donano denaro all’Ospedale di Vignola e mascherine al Comune

Tre associazioni islamiche del territorio dell’Unione Terre di Castelli hanno unito le forze, si sono autotassate e hanno donato 9.380 euro all’Azienda USL per l’Ospedale di Vignola e 500 mascherine al Comune. Si tratta, in particolare, delle associazioni “El Falah” di Vignola, dell’Associazione Arabo Islamica di Ca’ di Sola (Castelvetro) e dell’associazione “Assalam” di Castelnuovo Rangone.

Ieri pomeriggio, nella sala consiliare del Comune di Vignola, i tre rappresentanti di queste associazioni – in particolare Adberramen Nhari, presidente di El Falah, Maati Laghrari, vicepresidente dell’Associazione Arabo Islamica, e Mohamed Serroukh vicepresidente dell’associazione Assalam, hanno consegnato il loro assegno e le mascherine ai vertici locali dell’Ausl e dell’amministrazione comunale di Vignola, rappresentati rispettivamente dalla Dott.ssa Maria Pia Biondi, Direttore del Distretto di Vignola, dal sindaco Simone Pelloni, dal vicesindaco Angelo Pasini e dall’assessora al welfare Franca Massa.

“In questo momento storico di grande difficoltà socio sanitaria – si legge nel documento sottoscritto dai rappresentanti delle tre associazioni islamiche che accompagna la donazione – la comunità musulmana dell’Unione Terre di Castelli, attraverso le associazioni che la rappresentano, si è adoperata per partecipare attivamente a questa sfida, raccogliendo un contributo pari a 9.380 euro, che abbiamo deciso di mettere a disposizione dell’Ospedale di Vignola come fondi per l’emergenza Covid-19. Siamo inoltre orgogliosi di mettere a disposizione i nostri volontari per qualsiasi attività di supporto in questa emergenza”.

“Ringrazio sentitamente le tre associazioni musulmane del nostro territorio – aggiunge il sindaco Simone Pelloni – per la generosità e la sensibilità dimostrata. Il loro gesto non è solo concretamente importante, ma è anche altamente simbolico per una comunità coesa ed unita, che vuole parlarsi e confrontarsi”.

“Ringrazio moltissimo le Associazioni Islamiche per la loro generosità e per aver voluto esprimere vicinanza agli operatori sanitari impegnati ogni giorno contro l’epidemia – interviene Maria Pia Biondi – Il vostro gesto dimostra una grande sensibilità e sentimento di appartenenza alla comunità. L’Azienda USL si impegna ad utilizzare questa vostra generosa donazione per l’acquisto di attrezzature sanitarie e dispositivi di protezione per il personale impegnato nell’assistenza sia in Ospedale sia sul territorio”.