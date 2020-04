Le Condoglianze dell’Azienda USL di Modena per la morte Manuel Efrain Perez

“Abbiamo appreso poco fa con grande dispiacere la notizia del decesso di Manuel Efrain Perez, avvenuto all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna. La scomparsa di un medico ci tocca particolarmente in questo momento in cui tutti gli operatori sanitari sono in prima linea nell’affrontare l’emergenza in corso.

Ci stringiamo ai suoi familiari e, nuovamente, a ogni famiglia che ha perso una persona cara a causa del coronavirus”. Così la Direzione Generale Azienda USL di Modena

***

Manuel Efrain Perez è stato Medico di continuità assistenziale sul Distretto sanitario di Pavullo fino ai 70 anni di età (2015), e dal 2003 al 2007 è stato anche Medico di Medicina Generale sul Distretto di Sassuolo, con ambulatorio a Maranello. Negli ultimi anni prestava servizio come medico di guardia presso alcune strutture private del territorio regionale.