Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 24 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso con transito di nubi alte e sottili di scarsa consistenza a partire da nord tra il pomeriggio e la sera. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento con valori al primo mattino generalmente compresi tra 6°C e 9°C nei capoluoghi di pianura interna, di qualche grado inferiori nelle adiacenti aree rurali; intorno a 10°C lungo la costa. Massime in lieve aumento, diffusamente intorno a 23/24°C sulle aree di pianura, con locali punte fino a 25°C; valori leggermente inferiori sulla fascia costiera. Venti: deboli occidentali sulla pianura, a regime di brezza lungo la costa; in serata tenderanno a divenire ovunque deboli sudoccidentali, localmente moderati sulle aree di crinale appenninico. Mare: poco mosso, temporaneamente mosso al largo delle coste ferraresi in serata.

(Arpae)