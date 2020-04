Vecchia carrozza passeggeri in fiamme presso lo scalo ferroviario “Ravone”

Ieri sera poco dopo le 22:00, su richiesta giunta alla sala operativa 115, i Vigili del fuoco di Bologna sono intervenuti per un incendio in via Tanari, presso lo scalo ferroviario “Ravone”. Le fiamme sono divampate in una carrozza passeggeri non più in uso e destinato alla demolizione, che stazionava su di un binario dello scalo.

I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre e con autobotti. Presente sul posto anche il funzionario in servizio. I caschi rossi hanno spento il rogo e messo in sicurezza lo scenario. Durante le operazioni di soccorso, il personale tecnico di RFI ha tolto l’elettricità all’impianto, per favorire l’opera di spegnimento. Presenti sul posto, oltre al 115, i sanitari del 118, RFI e la Polfer.