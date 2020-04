Violazione della quarantena: una denuncia della Polizia a Reggio Emilia

Martedì intorno alle 19:00, operatori del Reparto Prevenzione Crimine della Questura di Reggio Emilia hanno effettuato un posto di controllo in via dei Gonzaga, fermando un’autovettura a bordo della quale si trovava C.V. moldavo, classe 1974, residente a Reggio Emilia. Il soggetto non giustificava agli operatori il motivo dello spostamento. Da accertamenti effettuati si riscontrava che l’uomo era sottoposto al regime della quarantena obbligatoria presso il proprio domicilio, come confermato successivamente dal Servizio Igiene Pubblica di Reggio Emilia. Al termine degli accertamenti, l’uomo veniva deferito all’Autorità Giudiziaria.

***

Ieri pomeriggio, invece, operatori Squadra Volante, nell’effettuare un controllo presso Piazzale Europa, hanno trovato un soggetto a loro conosciuto, tale O.K., sottoposto agli arresti domiciliari. Gli agenti operanti procedevano con l’accompagnamento dell’uomo presso la propria abitazione. Il soggetto veniva deferito per evasione. Lo stesso veniva inoltre sanzionato amministrativamente per il mancato rispetto della normativa anti Covid-19, essendo uscito dal proprio domicilio senza alcun giustificato motivo; da accertamenti non risultava alcuna autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio.