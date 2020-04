A Formigine lavori di Hera sulla rete idrica

I tecnici Hera avvieranno all’inizio della settimana prossima un importante intervento sulla rete idrica di Formigine. Si tratta del rinnovo di circa 1.400 metri di tubatura, del diametro di una trentina di centimetri, posta su via Radici.

Il tratto interessato dai lavori è compreso tra via Fondaccia e via Battezzate, nel centro di Corlo e l’intervento porterà un ulteriore miglioramento del servizio ai residenti in questa frazione e nella zona sud di Formigine.

Per permettere l’esecuzione dei lavori, che dovrebbero terminare a inizio luglio, saranno necessarie alcune temporanee modifiche alla viabilità: nel tratto di via Radici interessato dal cantiere, infatti, il traffico sarà regolato con un senso unico alternato, gestito da impianto semaforico. L’accesso ai residenti e ai mezzi di soccorso rimarrà sempre comunque garantito.

Durante le fasi di lavorazione saranno possibili brevi interruzioni della fornitura del servizio. In caso interruzioni protratte nel tempo gli utenti saranno puntualmente avvisati.

L’investimento complessivo previsto per l’intervento è di 350.000 euro, a carico di Hera.