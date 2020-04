Ancora infrazioni nei controlli anti contagio dei Carabinieri

In tema di controlli sul rispetto delle norme anti contagio, il comando provinciale carabinieri, coordinato dalla prefettura di Modena ed in cooperazione con le altre forze di polizia dislocate su tutto il territorio provinciale, durante il ponte del 25 aprile, ha eseguito una serie di servizi, sia nei centri abitati che sulla viabilità principale e secondaria.

I servizi espletati nella zona di Sassuolo il 25 aprile, hanno fatto rilevare infrazioni nei comuni di Maranello, Formigine, Savignano sul Panaro, Sassuolo, Vignola, Fiorano modenese e Marano sul Panaro; infrazioni che hanno riguardato principalmente persone a bordo di autovetture o in giro in bicicletta.

I servizi, peraltro ancora in corso, nella zona del pavullese hanno portato ad elevare sette sanzioni amministrative, contestate a persone nei comuni di Pavullo, Pievepelago e Montese. Anche in questo caso i trasgressori erano perlopiù in giro con le autovetture, ma non sono mancati alcuni casi nei quali i contravvenzionali erano a piedi a passeggiare. A Pievepelago c’è stato anche chi, al momento del controllo, si è giustificato dicendo di essere uscito per andare a raccogliere i fiori.