Controlli anti contagio: ancora decine le infrazioni rilevate dai carabinieri

In tema di controlli sul rispetto delle norme anti contagio, il comando provinciale carabinieri di Modena, coordinato dalla prefettura ed in cooperazione con le altre forze di polizia dislocate su tutto il territorio provinciale, nel ponte del 25 aprile ha eseguito una serie di servizi nell’ambito dei centri abitati della provincia e sulla viabilità principale e secondaria, predisponendo una serie di posti di blocco alla circolazione, per la verifica dei requisiti giustificativi che consentono lo spostamento delle persone.

In tale quadro sono stati effettuati dall’Arma 12 posti di blocco tra Modena e provincia.

Nel capoluogo e comuni limitrofi sono state rilevate e sanzionate 22 infrazioni, principalmente concentrate nei comuni di Modena, Bomporto e Spilamberto.

Nel Carpigiano le infrazioni rilevate sono state nove il 24 aprile e diciotto nella giornata del 25 aprile. Il 24 aprile i comuni interessati sono stati quelli di Carpi, Campogalliano, Finale Emilia, Novi di Modena e Mirandola. Molte informazioni sono state rilevate nei confronti di persone che passeggiavano all’interno dei parchi pubblici.

Il 25 aprile, sempre nella zona di Carpi, le 18 persone trovate in difetto sono state contravvenzionate nei comuni di Carpi, Concordia, Novi di Modena, Mirandola e San Felice sul Panaro.