Mercoledì lavori di Hera alla rete idrica di Pavullo

Mercoledì 29 aprile, Hera eseguirà lavori sulla rete idrica di Pavullo nel Frignano. In particolare, sarà inserito un nuovo gruppo di valvole per mettere in funzione una nuova condotta.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento, necessario a migliorare ulteriormente il servizio, dalle 9 alle 17 sarà interrotta l’erogazione dell’acqua alle utenze residenti nelle Vie Tagliamento, Po e Virgilio.

Tutte le utenze coinvolte sono state preventivamente avvertite, grazie a volantini distribuiti a domicilio e anche attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate.

Si ricorda che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta. Chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua .

La viabilità non subirà modifiche.