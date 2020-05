Calcinacci e mattoni pericolanti in strada Maggiore

Alle ore 19 circa i vigili del fuoco sono intervenuti in Strada Maggiore, accanto alle due Torri, per rimuovere dei calcinacci e mattoni pericolanti. I vigili del fuoco sono giunti sul posto con una squadra e con due mezzi. Con l’autoscala hanno lavorato in altezza per mettere in sicurezza la zona e rimuovere le parti pericolanti.

Durante l’intervento, la polizia locale, anch’essa presente in Strada Maggiore, ha interdetto il traffico per motivi di sicurezza. Nessun ferito, i vigili del fuoco hanno lavorato per circa tre quarti d’ora.