Lucenti (Lista Sassolesi) su fuori onda in consiglio comunale

Siamo sinceramene dispiaciuti.

Vedere litigi tra le forze politiche opposte è qualcosa di naturale ma spingersi a giudizi sulle persone e in particolare su quelle che rappresentano le istituzioni, lede la responsabilità, etimologicamente intesa, come attitudine a dare risposte, facendo la propria parte. Avere un’opinione è importante ma esprimerla a tutti i costi non è necessario, soprattutto quando non viene fatto nel modo corretto.

La politica è dignità, prima di tutto.

Crediamo fortemente che il ruolo di consigliere comunale debba essere costruttivo e non denigratorio dell’operato.

Ci sono consiglieri di maggioranza e di opposizione, ma il compito di entrambi è il medesimo: aiutare l’amministrazione a governare, nella ricerca del meglio per la città.

Mai come ora, in un momento difficile per tanti, sotto diversi aspetti, Sassuolo ha bisogno dell’aiuto di tutti e non deve mancare questo spirito di collaborazione soprattutto tra chi ha deciso di mettere le sue energie a servizio del bene della città.

La campagna elettorale è alle spalle e questo è ciò che siamo adesso; non importa se sta governando il centrodestra o il centrosinistra in questo momento, i nostri cittadini chiedono fatti, proposte, vicinanza e sostegno da parte nostra, insieme.

I cittadini decideranno fra quattro anni se l’operato è stato soddisfacente. Per ora ricopriamo con onore il ruolo assegnatoci e manteniamo la promessa fatta, quando abbiamo deciso di donare il nostro tempo per la nostra comunità.

Tutti commettiamo degli sbagli, noi per primi, ma crediamo, nel caso, sia giusto chiedere scusa alle istituzioni, nelle forme doverose. Il lavoro di un’amministrazione è lavoro di squadra e la nostra squadra comprende il sindaco, la giunta, tutti i consiglieri, i dirigenti comunali, i dipendenti e i volontari. Non serve “picchiare” la gente, non serve screditare, serve dedicarsi al bene di tutti, insieme, con idee diverse, il più delle volte, ma con un fine comune. Come disse Evelyn Beatrice Hall “Io combatto la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi perché tu la tua idea la possa esprimere sempre liberamente”. Sassuolo merita di più!

Lucenti Alessandro Capogruppo Lista Sassolesi