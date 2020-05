Comunicato congiunto della Giunta in merito ad un fuori onda in occasione del Consiglio Comunale del 27.04.20

Comunicato congiunto della Giunta in merito ad un fuori onda in occasione...

Il Consiglio Comunale del 27 Aprile 2020, come ben noto, ha avuto luogo in video conferenza ed è con profondo rammarico e grande stupore che siamo stati informati di un increscioso dialogo avvenuto, imprudentemente, tra le mura “virtuali” del pubblico Consesso.

Gravi accuse e ancor più gravi intenzioni.

Preoccupanti sono le visioni emerse che i consiglieri di minoranza hanno della città e del loro concetto di fare “buona” politica, dove sembra aver poco peso la vera volontà di adoperarsi per il bene di Sassuolo insieme alla maggioranza e alla Giunta alla quale ripetutamente chiedono condivisione, collaborazione, dialogo e coinvolgimento.

Aberranti insulti che incitano ad atti di violenza, sono rivolti ad una delle figure più importanti delle Forze dell’ordine cittadine, che ogni giorno svolgono l’elevato e difficile compito di salvaguardare la nostra sicurezza.

Insulti gratuiti all’operato dell’Amministrazione comunale che viene definita senza poteri, senza alcuna capacità di governare la città prendendo decisioni che sarebbero, a loro dire, demandate ad altri.

Accuse su accuse, che ledono non solo le nostre figure nel ruolo e nelle cariche istituzionali che ricopriamo, ma che sono allo stesso tempo rivolte di riflesso a più del 50% dell’elettorato che il 26 maggio 2019 ha fortemente espresso la propria fiducia in noi.

Più volte queste persone si sono elevate a chiedere collaborazione, senza peraltro fornire proposte, per poi dimostrarsi del tutto ostili, come questo video purtroppo dimostra.

E’ questo allora il rispetto che il Partito Democratico ha verso le istituzioni cittadine? Non ci sembra, e forse l’atteggiamento che millantano in pubblico, altro non è che uno dei volti che vogliono mostrare ma che in realtà nasconderebbero.

Viviamo in un’epoca in cui dovremo indossare mascherine per difenderci, alcune persone ci hanno dimostrato invece che le maschere le portano ovunque e da sempre; purtroppo.

Non possiamo dunque ignorare questo increscioso episodio, consentitecelo.

Attendiamo e pretendiamo le scuse a livello personale, istituzionale e all’intera cittadinanza perché quando si lede la dignità delle persone passando alle offese e alle minacce, le maschere vanno tolte e bisogna avere il coraggio di chiedere scusa.

Sharon Ruggeri Corrado Ruini Francesco Menani Massimo Malla Malagoli

Il Sindaco Gian Francesco Menani

Gli Assessori Camilla Nizzoli

Ugo Liberi

Angela Ruini

Massimo Malagoli

Sharon Ruggeri

Corrado Ruini

FUORI ONDA DIFFUSO SULLA PAGINA FACEBOOK https://www.facebook.com/menanisindaco/