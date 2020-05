Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 6 maggio

Al mattino nuvolosità di tipo medio-basso in ingresso dal mare, con cielo nuvoloso o molto nuvoloso su tutto il settore centro-orientale della regione e con possibili piovaschi sul Riminese e a ridosso dei rilievi; schiarite sull’Emilia occidentale. Dal pomeriggio tendenza a progressiva attenuazione della nuvolosità a partire dal settore nordorientale, con cielo sereno o poco nuvoloso in serata. Temperature: minime in lieve aumento con valori generalmente compresi tra 14°C e 17°C sui principali centri urbani, qualche grado in meno sulle aree di aperta campagna. Massime in diminuzione, più sensibile sull’Emilia centro-orientale: valori attorno a 19/20°C sulla Romagna, tra 21°C e 23°C sulla pianura emiliana. Venti: orientali, moderati sul mare e sulla costa, deboli altrove. Mare: mosso, localmente molto mosso.

(Arpae)