Granarolo: brucia il carico di un camion adibito al trasporto di rifiuti cartacei

Ieri poco dopo le 18:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in via di San Donato a Granarolo dell’Emilia, per l’incendio di un mezzo pesante adibito alla raccolta del rifiuti; nello specifico il camion trasportava carta e cartone. A bruciare il materiale cartaceo trasportato nel cassone. I vigili del fuoco, giunti sul luogo con una squadra e due mezzi, hanno messo in sicurezza lo scenario e spento l’incendio. Sul posto, oltre al 115, la polizia locale e una pattuglia dei carabinieri. Non si lamentano danni a persone.