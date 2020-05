Termo-scanner, mascherine e gel disinfettante all’ingresso dell’Ospedale di Sassuolo

Iniziata la cosiddetta ‘Fase 2‘ dell’emergenza Covid-19 anche in ospedale a Sassuolo. Dal 4 maggio 2020, all’ingresso principale della struttura, sono previsti controlli per chiunque entri. Una misura a tutela di pazienti e operatori, che prevede il rilevamento della temperatura corporea con un termo-scanner, la richiesta di disinfettare le mani con gel idroalcolico e il controllo della dotazione di una mascherina. Ad ogni persona che si presenterà all’ingresso in ospedale, inoltre, sarà chiesto di motivare l’accesso.

A proposito dell’ingresso in ospedale, si ricorda a tutti gli utenti che per la distribuzione dei farmaci è possibile richiederli e prenotarli telefonicamente (al numero 0536 846989) o anche via email, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: distribuzionedirettasassuolo@ausl.mo.it.

In ogni caso è comunque ancora opportuno accedere in ospedale solo se strettamente necessario.