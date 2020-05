Incendio di un mezzo al centro smistamento Poste di via Zanardi

Oggi alle ore 12:48 i vigili del fuoco bolognesi sono intervenuti al centro smistamento di Poste Italiane in via Zanardi per un incendio di un quadriciclo elettrico denominato “free duck”, fermo nel parcheggio interno degli uffici. La squadra intervenuta ha provveduto a completare l’opera di spegnimento iniziata dal personale di Poste Italiane, che ha contenuto l’incendio con estintori a polvere. I caschi rossi hanno, poi, raffreddato il mezzo interessato dalle fiamme, facendo in modo che il rogo non si propagasse anche agli altri, posizionati nelle vicinanze. A detta di Poste Italiane sembra si sia trattato di un cortocircuito. Nessun ferito.