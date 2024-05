È stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune di Sassuolo e sul sito web del Comune di Sassuolo alla voce “Altri bandi di gara” della sezione Amministrazione Trasparente, l’avviso pubblico che intende effettuare un’indagine ricognitiva al fine di individuare unità immobiliari ad uso non abitativo da condurre in comodato d’uso gratuito, idonee ad ospitare enti no profit individuati dal Comune, eventi e iniziative artistico-espositive e culturali che possano essere organizzate e/o patrocinate dal Comune.

Il Comune di Sassuolo ricerca unità immobiliari in concessione in comodato d’uso gratuito preferibilmente, con le seguenti caratteristiche:

– essere situate in Sassuolo oppure nei territori comunali limitrofi entro un raggio di massimo 10 Km;

– avere una superficie minima con uno sviluppo planimetrico regolare, preferibilmente composta da più ambienti autonomamente fruibili ed essere dotata di almeno un servizio igienico;

– essere accessibile anche a persone con disabilità motoria o facilmente a ciò adeguabile;

– essere in buono stato di manutenzione ed immediatamente utilizzabili senza necessità di preventivi lavori/opere, fatta eccezione per l’attivazione dei contratti per le pubbliche forniture necessarie (energia elettrica, acqua e gas metano), nonché libere da persone e cose al momento della consegna;

– costituire unità autonome, prive di usi promiscui;

– essere dotate di certificato di agibilità e quindi di certificazione di conformità degli impianti tecnologici;

– possedere illuminazione naturale adeguata, con presenza di finestre/lucernari corredati di serramenti dotati, in via preferenziale, di vetri anti-scheggiamento e antisfondamento;

– risultare conformi, relativamente alle denunce catastali, allo stato di fatto e di diritto esistenti ed essere dotate di autonoma identificazione catastale con categoria compatibile all’uso indicato.

La durata della concessione, è stabilita in non meno di 3 anni, eventualmente rinnovabili per la stessa durata, con decorrenza dalla stipula del contratto di comodato. Una durata inferiore potrà essere presa in considerazione per situazioni di particolare interesse sociale.

La manifestazione d’interesse potrà pervenire al Comune di Sassuolo in qualsiasi momento di secondo le seguenti modalità:

– tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it indicando quale oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse alla concessione in comodato d’uso gratuito di unità immobiliari”

– in plico sigillato consegnato al Servizio Protocollo del Comune di Sassuolo, in Via Fenuzzi, 5 che dovrà riportare il nominativo del mittente e la dicitura “Manifestazione di interesse alla concessione in comodato d’uso gratuito di unità immobiliari”.