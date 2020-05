A fuoco nella notte il fienile di un’azienda agricola di Mercatello

Incendio nel fienile di un’azienda agricola, la notte il fienile di un’azienda scorsa notte, a Mercatello di Castello di Serravalle. Sul posto la sala operativa dei vigili del fuoco di Bologna, allertata poco dopo le 3:30, ha inviato le squadre con due autobotti di cui una da 25000 litri e l’autoscala. I pompieri hanno spento l’incendio, controllato e messo in sicurezza lo scenario.

In fiamme 1200 rotoballe e 500 mq di tetto. Salvati tutti i mezzi e l’attrezzatura. Spostati capi di bestiame in altra stalla per proteggerli dall’irraggiamento di calore. Sul luogo dell’incendio presenti anche i carabinieri insieme al personale dell’Arpae.