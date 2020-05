Caregiver Day 10a edizione

La rassegna del CAREGIVER DAY – giornate dedicate al Caregiver Familiare – realizzata dalla Coop. sociale Anziani e non solo con il sostegno dell’Unione Terre d’Argine ed il patrocinio della Regione Emilia Romagna, dell’AUSL di Modena e di CARER APS- Associazione dei Caregiver familiari dell’Emilia Romagna – è giunta alla decima edizione.

Il Caregiver Day ha preso corpo – nel lontano 2011 – per dare visibilità al ruolo “invisibile” del familiare che si prende cura di un proprio caro che necessita di ausilio di lunga durata, per favorire una maggiore consapevolezza pubblica sulle tematiche del caregiving, per promuovere un’azione individuale, sociale e di governo a sostegno dei diritti del caregiver familiari.

Le diverse edizioni del Caregiver Day sono state protagoniste – con la presentazione e discussione di studi, ricerche, buone pratiche, testimonianze… – di un percorso per il riconoscimento del ruolo e dei diritti del familiare che si prende cura che -in Emilia Romagna- ha trovato corpo nella L.R.2/14, relative linee attuative e nella più recente delibera regionale 2318/2019 sulle misure a sostegno dei caregiver familiari.

A livello nazionale, l’iter per il riconoscimento del caregiver familiare – dopo l’istituzione del relativo fondo (comma 254 e 255 L.205/17) e la raccolta di memorie sul DDL 1461- è ancora in attesa della ripresa delle attività della Commissione Lavoro del Senato.

La situazione di emergenza determinata da Covid- 19 ha impattato su tutta la popolazione, ma i suoi effetti sono stati e sono particolarmente pesanti su quelle famiglie ove sono presenti condizioni di fragilità, disabilità, non autosufficienza con assistenza a carico del caregiver familiare.

In tali contesti la fatica e lo stress – che come comprovato da molteplici studi colpiscono chi si prende cura di una persona cara- sono stati ampiamente amplificati dall’ansia e dal timore di reggere una situazione -già complessa–a fronte della sospensione di servizi di assistenza domiciliare, riabilitativi, educativi, nonché la difficoltà a continuare ad avvalersi di assistenti familiari per problemi – se non di reperibilità- per crescenti difficoltà economiche e/o per la paura di ammalarsi di Covid-19 così da non poter dare supporto al proprio caro.

L’edizione 2020 del CAREGIVER DAY, data l’emergenza COVID- 19, si sviluppa in modalità on line e si declina in 6 webinar gratuiti – dal 19 maggio al 6 giugno- centrati sui temi dell’emergenza, dell’auto mutuoaiuto, dell’E-Health, del sollievo domiciliare, dell’accesso all’informazione, della dignità e autonomia della persona assistita. Tali incontri “digitali” mirano da un lato a dare al caregiver familiare strumenti operativi per sostenere la cura “a distanza”, dall’altro a promuovere un confronto che -sulla base dell’emergenza vissuta e delle problematiche di gestione della fase post-lockdown , evidenzi la necessità di riprogettazione del welfare : un welfare centrato sul riconoscimento del ruolo del caregiver familiare e sul suo sostegno attraverso un percorso di innovazione e potenziamento dei servizi per la cura e le cure domiciliari .