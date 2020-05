David di Donatello, dichiarazione del sindaco Virginio Merola

“I tanti riconoscimenti conquistati dal film ‘Il traditore’ di Marco Bellocchio ai David di Donatello sono motivo di grande soddisfazione per questa città che ha l’onore di avere il regista come presidente della Fondazione Cineteca.

Una soddisfazione che provo assieme alla consapevolezza di quanto questo settore e quello dello spettacolo più in generale siano colpiti in modo grave dalle conseguenze dell’emergenza sanitaria.

Bologna che ha nella Fondazione Cineteca un prezioso scrigno di cultura cinematografica ringrazia il maestro Marco Bellocchio per la sua arte”.